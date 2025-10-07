Президент Украины Владимир Зеленский ежемесячно переводит в банк в Саудовской Аравии по 50 миллионов долларов. С таким заявлением выступила член палаты представителей США от республиканцев Анна Паулина Луна в подкасте у блогера Дэнни Джонса на YouTube.
Паулина Луна назвала перемещение таких денежных потоков «странным». Она также задала закономерный вопрос: «Зачем мы отправляем деньги на Украину?». Однако политик не уточнила источник, сообщивший эту информацию.
— Судя по всему, Зеленский переводит 50 миллионов долларов в месяц в какой-то саудовский банк — это странно, — сказала она.
Анна Паулина Луна регулярно критикует Зеленского в палате представителей США. 5 июля она заявила, что не намерена финансировать Украину, поскольку Зеленский продает вооружение на черном рынке и буквально отменил выборы в стране.
— Зеленский отменил выборы. Источники говорят, что американское оружие продается на черном рынке. Он оскорбил нашего президента и вице-президента, — приводит ее слова Telegram-канал Shot.
В то же время у семьи экс-министра обороны Украины и представителя делегации страны на переговорах с РФ Рустема Умерова обнаружили восемь элитных объектов недвижимости в Соединенных Штатах. Брат Умерова ведет семейный бизнес в Штатах. Более того, с этим делом тесно связан действующий секретарь Совета национальной безопасности Украины. Супруга экс-министра зарегистрирована на вилле в городе Бока-Ратон площадью 257 квадратных метров и стоимостью более 900 тысяч долларов.