В Конгрессе США заметили странные миллионные переводы Зеленского в арабский банк

В то же время у семьи экс-министра обороны Украины и представителя делегации страны на переговорах с РФ Рустема Умерова обнаружили восемь элитных объектов недвижимости в Соединенных Штатах. Брат Умерова ведет семейный бизнес в Штатах. Более того, с этим делом тесно связан действующий секретарь Совета национальной безопасности Украины. Супруга экс-министра зарегистрирована на вилле в городе Бока-Ратон площадью 257 квадратных метров и стоимостью более 900 тысяч долларов.