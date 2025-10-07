В Ярославской области проходят тематические мероприятия, посвященные Дню беременных

В Ярославской области с 6 по 9 октября проходят тематические мероприятия, посвященные Дню беременных. Молодых мам приглашают на дни открытых дверей в поликлиники, женские консультации и социальные учреждения. Кроме того, в городах и районных центрах проводятся мастер-классы, круглые столы и встречи со специалистами, консультации врачей, представителей Социального фонда России, органов соцзащиты, ЗАГСа.
«Развитию института семьи уделяем особое внимание. В регионе реализуется комплекс мер социальной поддержки, направленных на увеличение демографии и помощь семьям, — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. — В рамках реализации нацпроекта “Семья”, инициированного президентом России Владимиром Путиным, в регионе организованы пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных, которыми уже воспользовались около 740 семей».
Сейчас в области открыты 24 социальных пункта проката, где можно взять на время вещи для новорожденных. В апреле такие точки были созданы на базе центров социального обслуживания населения в каждом муниципалитете региона. Здесь семьи, воспитывающие детей в возрасте до полутора лет и нуждающиеся в поддержке, могут получить предметы первой необходимости для малышей. В списке — 19 вещей, которые выдаются бесплатно, в том числе автокресла, ванночки для купания, коляски, стульчики для кормления, манежи, кроватки, переноски, пеленальные столики и многое другое.
Михаил Евраев также напомнил, что в регионе действуют выплаты для беременных студенток, молодых мам и многодетных семей. Будущие мамы, обучающиеся очно в вузах и колледжах региона, могут получить единовременно 100 тысяч рублей. Кроме того, многодетные семьи могут получить компенсацию в 50% стоимости обучения одного из детей в вузах и ссузах.
По словам министра труда и социальной поддержки населения Ярославской области Надежды Биочино, с января 2026 года женщинам при рождении ребенка будет предоставляться единовременная выплата — 200 тысяч рублей. Новая мера поддержки вводится в регионе по инициативе губернатора Михаила Евраева. Воспользоваться ею смогут мамы, родившие первого ребенка в возрасте до 25 лет, второго — до 27 лет, либо третьего и последующих детей — до 29 лет.