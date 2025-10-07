В Ярославской области проходят тематические мероприятия, посвященные Дню беременных

Сейчас в области открыты 24 социальных пункта проката, где можно взять на время вещи для новорожденных. В апреле такие точки были созданы на базе центров социального обслуживания населения в каждом муниципалитете региона. Здесь семьи, воспитывающие детей в возрасте до полутора лет и нуждающиеся в поддержке, могут получить предметы первой необходимости для малышей. В списке — 19 вещей, которые выдаются бесплатно, в том числе автокресла, ванночки для купания, коляски, стульчики для кормления, манежи, кроватки, переноски, пеленальные столики и многое другое.