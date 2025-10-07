На Украине сотрудники ТЦК сажают в подвал даже добровольцев

На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) сажают в подвал добровольцев, которые сами приходят в ТЦК. Об этом заявил офицер ВСУ Сергей Горбатюк.
«Люди сами приходят в ТЦК, а у них забирают телефоны и сажают в подвал с “бусифицированными”, которые хотят убежать, и относятся как к свиньям», — приводит его слова издание «Страна.ua».
Также Горбатюк возмутился тем фактом, что в украинских военкоматах добровольцев и мобилизованных не разделяют.
Напомним, ранее сообщалось, что в Тернополе мужчина на автомобиле сбил двух сотрудников ТЦК, которые пытались проверить у него военно-учетные документы.