Изображенную на тысячерублевой купюре церковь Иоанна Предтечи ждет масштабная реставрация

В Ярославской области отреставрируют главный храм церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. Уникальный памятник архитектуры XVII века знаком каждому россиянину: его изображение украшает тысячерублевую купюру. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, определен подрядчик, который займется восстановлением объекта культурного наследия.
«Приступаем к масштабной реставрации ансамбля церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. Определили подрядчика на работы в главном храме. Им стала московская “Специальная научно-реставрационная производственная мастерская”. Контракт превышает 752 миллионов рублей», — рассказал Михаил Евраев.
Специалистам предстоит провести противоаварийные и консервационные работы, отреставрировать центральный и придельный иконостасы, заменить утраченные элементы крылец, фасадов, окон и кровли, заново нанести позолоту и восстановить изразцовый декор.
«Определение подрядчика на реставрацию церкви — завершающий этап формирования пула исполнителей для полномасштабных работ на всем ансамбле. Уверен, что в скором времени ярославцы и гости города увидят этот символ России в его первозданном виде», — отметил заместитель председателя правительства — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Александр Баланцев.
Еще один подрядчик, определенный ранее — ООО «Ярославская художественная мастерская “Реставратор” — уже начал подготовительные работы на других объектах уникального памятника архитектуры. Ярославские мастера занимаются колокольней и Святыми воротами, построенными в 1690-е годы, а также оградой с воротами (1875−1876 годов постройки). В ближайшие недели специалисты приступят к монтажу лесов, укреплению фундаментов и благоустройству территории. Контракт на проведение восстановительных работ составил 127,2 миллиона рублей.
Общий объем финансирования реставрации храмового комплекса — около 900 миллионов рублей. Основные средства выделяет федеральный бюджет.
Ансамбль церкви Иоанна Предтечи в Толчкове — одно из самых известных произведений ярославской школы зодчества. В строительстве и украшении храма не участвовали мастера из других городов, только местные умельцы. Церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Это единственный в России пятнадцатиглавый храм.
Архитектурный комплекс расположен в южной части города, в посёлке Толчково на берегу Которосли. Ежедневно его посещают туристы, приезжающие в Ярославль полюбоваться на памятники старины. В 2001 году изображение храма появилось на тысячерублевой банкноте Банка России.