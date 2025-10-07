Изображенную на тысячерублевой купюре церковь Иоанна Предтечи ждет масштабная реставрация

Еще один подрядчик, определенный ранее — ООО «Ярославская художественная мастерская “Реставратор” — уже начал подготовительные работы на других объектах уникального памятника архитектуры. Ярославские мастера занимаются колокольней и Святыми воротами, построенными в 1690-е годы, а также оградой с воротами (1875−1876 годов постройки). В ближайшие недели специалисты приступят к монтажу лесов, укреплению фундаментов и благоустройству территории. Контракт на проведение восстановительных работ составил 127,2 миллиона рублей.