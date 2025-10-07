Путин: Украинская армия отступает по всей линии фронта

Украинская армия под натиском российских военных отступает по всей линии боевого соприкосновения. Противник с начала этого года потерял пять тысяч квадратных метров территории и 219 населенных пунктов. Об этом во вторник, 7 октября, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны и Генерального штаба.