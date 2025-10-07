Украинская армия под натиском российских военных отступает по всей линии боевого соприкосновения. Противник с начала этого года потерял пять тысяч квадратных метров территории и 219 населенных пунктов. Об этом во вторник, 7 октября, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны и Генерального штаба.
— Киевский режим пытается наносить удары по мирным объектам вглубь России, но это киевским властям не поможет, — передает слова главы государства официальный сайт Кремля.
По данным СМИ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на подконтрольной им части Донецкой Народной Республики (ДНР) возвели оборонительный пояс крепостей длиною в 50 километров. Основная цель этих сооружений — не допустить дальнейшее продвижение армии России.
Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что солдаты группировки войск «Юг» Вооруженных сил России смогли закрыть котел южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, куда попали два батальона ВСУ.
Солдаты армии России 11 сентября зачистили от украинских формирований населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. ВС РФ ранее в ходе боев взяли под огневой контроль около пяти километров трассы Н-26 в районе Степовой Новоселовки, ведущей к Купянску в Харьковской области.