Решения, которые Россия приняла в феврале 2022 года, в месяц начала специальной военной операции на Украине, были правильными и своевременными. Об этом во вторник, 7 октября, сказал президент страны Владимир Путин в рамках поездки в Северо-Западный федеральный округ.
— Решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными, — приводит его слова РИА Новости.
В этот же вечер глава государства подтвердил, что украинская армия под натиском российских военных отступает по всей линии боевого соприкосновения. Противник с начала этого года потерял пять тысяч квадратных метров территории и 219 населенных пунктов.
Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что солдаты группировки войск «Юг» Вооруженных сил России смогли закрыть котел южнее Клебан-Быкского водохранилища в ДНР, куда попали два батальона ВСУ.
Тем временем солдаты армии России 11 сентября зачистили от украинских формирований населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области. ВС РФ ранее в ходе боев взяли под огневой контроль около пяти километров трассы Н-26 в районе Степовой Новоселовки, ведущей к Купянску в Харьковской области.