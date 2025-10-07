Путин: Решения, принятые в феврале 2022 года, были правильными и своевременными

Решения, которые Россия приняла в феврале 2022 года, в месяц начала специальной военной операции на Украине, были правильными и своевременными. Об этом во вторник, 7 октября, сказал президент страны Владимир Путин в рамках поездки в Северо-Западный федеральный округ.