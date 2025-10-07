Системы экомониторинга и отопления, тренажер по сборке оборудования. Какие разработки представили на Energy Expo

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие разработки представили на полях белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo, рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Татьяна Столярова.
«ГКНТ подготовил коллективный раздел научно-технических разработок на международной специализированной выставке “Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро” на полях белорусского энергетического и экологического форума. В текущем году экспозиция ГКНТ представлена 71 научно-технической разработкой в виде натурных образцов, макетов, мультимедийных и рекламных презентаций. Площадь коллективного раздела составила 72 кв.м. Там представлены организации Национальной академии наук Беларуси, Министерства образования, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, субъекты инновационной инфраструктуры», — отметила Татьяна Столярова.
Среди передовых разработок — электрическая система отопления нового поколения из бикарбонового углеродного волокна. Это энергоэффективное отопление жилых, общественных и производственных помещений. Данную систему отопления можно использовать для снеготаяния, антиобледенения и защиты входных групп и кровель.
На выставке можно ознакомиться и с космической системой радиометрического контроля околоземного пространства на базе малого космического аппарата и специализированных наземных средств. Она обеспечивает получение радиотомографических данных низкоорбитального и высокоорбитального контроля ионосферы Земли, магнитометрических данных контроля околоземного пространства, обработку полученных исходных данных и создание на их основе магнитоионосферных моделей, отражающих состояние околоземного пространства с учетом ионосферных и магнитосферных процессов.
Также на выставке представлен тренажер по сборке электрощитового оборудования в виртуальной реальности. Он предназначен для практической отработки и доведения до автоматизма умений и навыков, полученных в период обучения, необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности по монтажу низковольтных шкафов управления, по кабельным работам на открытой местности.
Среди других разработок — интеллектуальная система мониторинга экологических параметров промышленно-коммунальных объектов. Она обеспечивает мониторинг технологических процессов как единого информационно-аналитического пространства в разрезе управления экологической эффективностью. Комплексно решаются задачи синхронизации, координации, анализа и оптимизации.
Кроме того, презентован передвижной дизельный электроагрегат со световой мачтой на базе скоростного прицепа, который позволяет доставить в кратчайшие сроки резервный источник электропитания для обеспечения отдаленных объектов, а также подачи энергии в суровых климатических условиях к потребителям и промышленным предприятиям.
Комплекс дробления отходов на базе высокоскоростной центробежной дробилки цепного типа может использоваться для измельчения смешанных отходов на последних стадиях получения RDF-топлива. Учебно-производственная платформа для высокопроизводительных энергосберегающих систем и устройств контрактной электроники предназначена для учреждений образования, научных лабораторий, инжиниринговых центров, предприятий электронной промышленности и охватывает весь цикл: от обучения и прототипирования до коммерческой реализации.
На выставке показано также моделирование и управление теплогидродинамическими и электрофизическими процессами в энергетическом оборудовании. Метод основывается на полномасштабном компьютерном моделировании процессов в энергетическом оборудовании на основе решения задач энергетики.
Белорусский энергетический и экологический форум Energy Expo — одно из крупнейших специализированных выставочных мероприятий, которое проводится ежегодно в целях развития инновационного потенциала топливно-энергетического комплекса. Форум объединяет отраслевые организации и ведущих производителей оборудования и технологий для энергетики и смежных отраслей. Они традиционно представляют инновационные проекты и передовые решения в сфере электроэнергетики, газовой отрасли, энерго- и ресурсосберегающих технологий, цифрового развития, экологии. Особое внимание в рамках деловой программы будет уделено вопросам развития атомной энергетики. -0-
Фото Рамиля Насибулина.