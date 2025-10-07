Системы экомониторинга и отопления, тренажер по сборке оборудования. Какие разработки представили на Energy Expo

Также на выставке представлен тренажер по сборке электрощитового оборудования в виртуальной реальности. Он предназначен для практической отработки и доведения до автоматизма умений и навыков, полученных в период обучения, необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности по монтажу низковольтных шкафов управления, по кабельным работам на открытой местности.