В Витебской области выявили 59 нарушений у водителей средств персональной мобильности

С 1 сентября этого года в силу вступили изменения в ПДД, где особое внимание уделено регулированию движения СПМ и велосипедов. Именно эти виды транспорта в настоящее время имеют растущую популярность среди населения.

7 октября, Витебск /Елена Аниськович — БЕЛТА/. В Витебской области с 1 сентября водители средств персональной мобильности (СПМ) допустили 59 нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом БЕЛТА сообщили в прокуратуре Витебской области.

Сотрудники ГАИ предупреждают о возможных последствиях. Однако водители СПМ допустили 59 нарушений, велосипедисты — 484. В большинстве случаев они не соблюдали обязанность спешиваться при пересечении проезжей части. Административные взыскания в виде штрафов применены в отношении пяти водителей СПМ и 67 велосипедистов.

Основанием для ужесточения мер послужили факты ранее зафиксированных случаев привлечения к ответственности в течении года либо нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения. Мониторинг ситуации будет продолжен. -0-