Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Россия» запускает рейсы из Петербурга в Краснодар

«Россия» открывает рейсы между Санкт-Петербургом и Краснодаром, сообщает авиакомпания 7 октября.

Источник: Игорь Онучин/ТАСС

«С 10 октября запускаем регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Краснодаром. Продажа билетов открыта», — говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям на лайнерах Airbus A319 и A320 в двухклассной компоновке салона («эконом» и «бизнес»). Рейс из Пулково в 12:10 (с 26 октября в 12:50). Обратный рейс будет вылетать из Краснодара в 17:50 (с 26 октября в 18:30).

Напомним, что рейсы из Петербурга в Краснодар в сентябре запустил «Аэрофлот», компания летает в столицу Кубани ежедневно. С 26 сентября в Краснодар 4 раза в неделю летает «Победа». Также прямые перелеты на Кубань планирует Smartavia.

«Фонтанка» писала, что аэропорт в Краснодаре возобновил работу с 11 сентября. Воздушная гавань была закрыта с 24 февраля 2022 года. Аэропорт открыт ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени с интенсивностью не более пяти взлетно-посадочных операций в час.