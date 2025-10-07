«Россия» запускает рейсы из Петербурга в Краснодар

Полеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям на лайнерах Airbus A319 и A320 в двухклассной компоновке салона («эконом» и «бизнес»). Рейс из Пулково в 12:10 (с 26 октября в 12:50). Обратный рейс будет вылетать из Краснодара в 17:50 (с 26 октября в 18:30).