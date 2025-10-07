«Россия» запускает рейсы из Петербурга в Краснодар

«С 10 октября запускаем регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Краснодаром. Продажа билетов открыта», — говорится в сообщении.
Полеты будут выполняться по пятницам и воскресеньям на лайнерах Airbus A319 и A320 в двухклассной компоновке салона («эконом» и «бизнес»). Рейс из Пулково в 12:10 (с 26 октября в 12:50). Обратный рейс будет вылетать из Краснодара в 17:50 (с 26 октября в 18:30).
Напомним, что рейсы из Петербурга в Краснодар в сентябре запустил «Аэрофлот», компания летает в столицу Кубани ежедневно. С 26 сентября в Краснодар 4 раза в неделю летает «Победа». Также прямые перелеты на Кубань планирует Smartavia.
«Фонтанка» писала, что аэропорт в Краснодаре возобновил работу с 11 сентября. Воздушная гавань была закрыта с 24 февраля 2022 года. Аэропорт открыт ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени с интенсивностью не более пяти взлетно-посадочных операций в час.