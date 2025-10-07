Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шахтах бездомная собака укусила ребенка в детском саду

Ребенок получил травмы после нападения безнадзорной собаки в саду.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах Ростовской области безнадзорная собака напала на воспитанника детского сада и укусила его. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ — халатность.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям работников детского сада в части контроля за безопасностью детей, а также должностным лицам органов местного самоуправления, в обязанности которых входит исполнение законодательства в сфере отлова безнадзорных животных.

Напомним, в Ростове-на-Дону два мальчика попали в больницу после нападения питбуля на детской площадке. ЧП произошло этой весной, когда на улице играли десятки ребят. Для одного ребенка встреча с собакой закончилась ампутацией.