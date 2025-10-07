В Шахтах бездомная собака укусила ребенка в детском саду

В Шахтах Ростовской области безнадзорная собака напала на воспитанника детского сада и укусила его. Ребенку оказали необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ — халатность.
В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям работников детского сада в части контроля за безопасностью детей, а также должностным лицам органов местного самоуправления, в обязанности которых входит исполнение законодательства в сфере отлова безнадзорных животных.
Напомним, в Ростове-на-Дону два мальчика попали в больницу после нападения питбуля на детской площадке. ЧП произошло этой весной, когда на улице играли десятки ребят. Для одного ребенка встреча с собакой закончилась ампутацией.