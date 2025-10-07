Ричмонд
На Кубани муж с женой спели украинскую песню и были оштрафованы за дискредитацию ВС РФ

Суд в Краснодарском крае оштрафовал супругов из-за спетой на украинском песни.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае суд вынес решение и оштрафовал супругов Петренко за дискредитацию российской армии. Об этом сообщило издание «КП-Краснодар» со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов региона.

Издание отметило, что административное дело в отношении двух местных жителей рассматривал в Славянский районный суд. Из материалов дела стало известно, что вечером в начале августа во время застолья муж с женой исполнили песню на украинском языке. Однако контекст этой композиции был связан с фейками о Вооруженных силах России. Об инциденте стало известно после того, как видео с их исполнением было опубликовано в одном из мессенджеров.

В пресс-службе уточнили, что на судебном заседании супруги раскаялись в содеянном. Суд признал их виновными виновными в дискредитации ВС РФ и назначил административный штраф по 30 тысяч рублей каждому.

В сентября 45-летний житель Новомосковска Тульской области был привлечен к административной ответственности за дискредитацию армии России. Протокол был составлен в месте его содержания под стражей, где он ожидает суда по обвинению в убийстве. Судом было установлено, что мужчина, которого ранее уже привлекали за распространение нацистской символики, размещал в соцсетях материалы, порочащие участников специальной военной операции. С учетом всех обстоятельств дела суд назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.

Ранее депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли законопроект об уголовных наказаниях за дискредитацию ВС РФ, а также призывы к введению санкций и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, по найму или из корыстных побуждений. В зависимости от содеянного предлагается ввести уголовную ответственность от пяти до семи лет лишения свободы. Изменения затронут Уголовный кодекс и статью 31 Уголовно-процессуального кодекса. Помимо прочего, во всех случаях у виновного будет конфисковываться имущество.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что те, кто трусливо сбежал за границу и оттуда продолжает вредить России, финансирует украинских нацистов, пытается дискредитировать российскую армию, призывает к преступным действиям против РФ, должны понимать, что отвечать за это придется.

