На Кубани муж с женой спели украинскую песню и были оштрафованы за дискредитацию ВС РФ

Издание отметило, что административное дело в отношении двух местных жителей рассматривал в Славянский районный суд. Из материалов дела стало известно, что вечером в начале августа во время застолья муж с женой исполнили песню на украинском языке. Однако контекст этой композиции был связан с фейками о Вооруженных силах России. Об инциденте стало известно после того, как видео с их исполнением было опубликовано в одном из мессенджеров.