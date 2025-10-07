Звездные роли, большая любовь и смерть в хосписе: Леониду Куравлеву могло исполниться 89

Леониду Куравлеву могло исполниться 89 лет.
8 октября народному артисту России Леониду Куравлеву исполнилось бы 89 лет. Он был одним из самых популярных и востребованных в кино артистов. В его фильмографии свыше 200 ролей, и каждая из них полна обаяния, искренности и человеческой доброты. О его жизни, карьере, самых ярких ролях и большой любви — в материале URA.RU.
Детство и юность Леонида Куравлева.
Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Его отец работал слесарем на авиационном заводе «Салют», а мама была парикмахером. В течение семи лет она провела в ссылке в Караганде, а маленького Леню растила ее сестра Надежда.
В школе Куравлеву не давались точные науки и двоюродная сестра посоветовала ему пойти в театральный. В 1953 году он не смог поступить во ВГИК, вылетев с третьего тура. Он два года делал стеклянные елочные игрушки, украшения и линзы для фотообъективов. В 1955-м ВГИК ему все-таки покорился.
Карьера Леонида Куравлева.
Судьбоносная встреча с Шукшиным.
Куравлев начала сниматься еще в студенческие годыФото: Global Look Press.
Учеба в театральном вузе давалась Куравлеву нелегко, и его даже выгоняли. Однако актер сумел раскрыть свой талант и вскоре стал одним из лучших на курсе. «А ведь из ВГИКа меня исключали за профнепригодность. На втором курсе за профмастерство мне и Боре Смирнову поставили двойки. И нас отчислили. Но Борис поехал к мастеру и попросил оставить на курсе», — рассказывал Куравлев «Комсомольской правде».
Судьбоносное для карьеры Куравлева знакомство произошло все в том же ВГИКе. На него обратил внимание Василий Шукшин, который тогда выпускался с режиссерского факультета. Он пригласил Леонида на роль комбайнера Сени Громова в своей дипломной короткометражке «Из Лебяжьего сообщают».
В 1964 году Василий Шукшин снова пригласил Леонида Куравлева на главную роль в своем фильме «Живет такой парень». Картина быстро завоевала популярность, а персонаж водителя Паши Колокольникова стал для Куравлева знаковым.
«Я из рабочих-крестьян. Окраина Москвы, рабочий люд, хулиганы. Все было окружено бедностью, погружено в бедность. В роль шофера Павла Колокольникова в фильме “Живет такой парень” даже долго вживаться не пришлось, ведь я был “таким парнем”, только не с Чуйского тракта, а с Мейеровского проезда», — рассказывал актер.
Еще через год он снялся в фильме Шукшина «Ваш сын и брат», но сыграть главную роль в фильме «Печки-лавочки» отказался. «Мне надоело выступать в тех ролях, в которых меня занимали. По существу, это был все тот же простак. От своих простаков я как раз хотел бежать, да и предложения в тот момент были подходящие: “Семнадцать мгновений весны”, “Робинзон Крузо”, — рассказывал Куравлев.
Первый советский фильм ужасов и спасение Варлей.
В 1967 году Куравлев снялся в роли семинариста Хомы Брута в первом советском фильме ужасов «Вий». Актер рассказывал, что съемки не обошлись без мистики. Во время съемок сцены полета героини Натальи Варлей в гробу, ей пришлось балансировать стоя на большой высоте. В какой-то момент не сработала страховка и она чуть не упала на деревянный пол. Ее спасла реакция Куравлева, который подхватил ее.
«Даже не помню, как протянул руки. Самое загадочное, что когда все решили проверить страховку, выяснилось, что она была в порядке. Но съемки остановили на неделю — я повредил спину», — рассказывал Куравлев.
Яркие роли и популярность.
Куравлев снялся в фильме «Иван Васильевич меняет профессию’Фото: РИА Новости.
Сразу после окончания работы над «Вием» в 1967 году артист приступил к съемкам в картине «Золотой теленок». Значимый вклад в развитие советского кинематографа актер внес, сыграв яркие роли в таких известных фильмах, как комедия «Иван Васильевич меняет профессию», а также в лентах «Семнадцать мгновений весны», «Мимино» и «Самая обаятельная и привлекательная».
Главная роль в трагикомедии «Афоня» Георгия Данелии сделала Куравлева настоящей звездой. Картина вышла в 1975 году, и тогда ее посмотрело 62,2 млн зрителей. Это фантастический показатель для советского кинематографа. Несколько лет назад в Ярославле установили скульптуру именно этого героя Куравлева.
В последние годы жизни Куравлев не снимался. По его словам, современные сюжеты не привлекали его, хотя из-за отсутствия съемок он не переживал.
«За многие годы в кино я наследил, говорят, неплохо. Чем сегодня занимаюсь? Я очень люблю читать. Везде душат, стреляют, убивают. Мне стыдно такое играть. И нисколько не комплексую, что не снимаюсь», — рассказывал актер.
Личная жизнь Леонида Куравлева.
Куравлев был один раз женат и всегда с заботой относился к своей женеФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости.
Леонид Куравлев встретил свою будущую супругу Нину в 1952 году на катке. Спустя восемь лет после знакомства он сделал ей предложение, после чего пара заключила брак.
«Моя жена была очень красивой, невероятной. Мы никогда не давали друг другу клятв верности перед долгой разлукой. Нина не ревновала, ни в чем не подозревала. Я никогда ей не изменял. Зачем? У меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то еще», — говорил актер.
Нина Васильевна преподавала английский язык и занимала должность завуча в образовательном учреждении. Она всегда поддерживала мужа и, по его собственному признанию, занимала в его жизни особое место и была для него самым близким человеком.
В семье Куравлевых появились на свет двое детей: дочь Екатерина в 1962 году, и сын Василий в 1978 году. Его назвали в честь Василия Шукшина.
«Шукшин вот мечтал о сыне. А у него три дочки. Говорил, пока сына не рожу, не умру. А судьба обошлась с ним жестоко. И как с человеком тоже — очень мало пожил. Когда у моей жены наметился “домик” на этом месте (Куравлев описывает руками полусферу у своего живота. — Авт.) и узнали, что в “домике” живет сынок, сомнений, как его назвать, не было — Василий», — рассказывал актер.
После завершения обучения в Московском автомобильно-дорожном институте сын Куравлева защитил кандидатскую диссертацию по экономическим наукам и начал заниматься предпринимательской деятельностью. У него трое сыновей.
Екатерина окончила Щукинское театральное училище и некоторое время снималась в кино. Однако позже она получила образование врача-психотерапевта и работает по этой специальности.
Нина и Леонид Куравлевы прожили вместе 60 лет. В 2012 году Нина Васильевна почувствовала себя плохо, врачи заподозрили инфаркт. 5 апреля она умерла после операции.
Последние годы жизни и причина смерти Леонида Куравлева.
После тяжелой утраты актер вел затворнический образ жизни, почти не появлялся на публике и отказывался от съемок. 5 января 2022 года Куравлев попал в больницу с вирусной пневмонией. Тогда же у него нашли и другие серьезные заболевания. Врачи констатировали паллиативный статус, актера перевели в Первый московский хоспис. 30 января 2022 года Леонид Куравлев умер. Его похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой.
Некоторые фильмы, в которых снялся Леонид Куравлев.
Живет такой парень«(1964) — Пашка Колокольников, шофёер;»Ваш сын и брат«(1965) — Степан;»Время, вперед! «(1965) — Корнеев;»Вий«(1967) — Хома Брут;»Инкогнито из Петербурга«(1977) — Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер;»Мимино«(1977) — Хачикян, профессор-эндокринолог;»Смешные люди! «(1977) — Денис Григорьев;»Тимур и его команда«(1977) — Георгий Гараев, дядя Тимура;»Живите в радости«(1978) — Митяй Пряжкин, изобретатель;»По улице комод водили«(1978) — Михаил;»Целуются зори«(1978) — Лешка Воробьев.»Мы, нижеподписавшиеся«(1981) — главная роль, Леня Шиндин, главный диспетчер;»Следствие ведут Знатоки«(1981) — кладовщик Иван Малахов;»Факты минувшего дня«(1981) — Гринин;»Берегите мужчин! «(1982) — главный герой, инженер Владимир Родионов;»Ищите женщину«(1982) — инспектор милиции Валерий Гранден;»Не было печали«(1982) — холостяк или директор НИИ Вадим Потапов;»Просто ужас! «(1982) — учитель-трудовик Руслан Иванович;»Свадебный подарок«(1982) — Вадим;»Запретная зона«(1988) — Георгий Прохоров;»Презумпция невиновности«(1988) — начальник поезда Бондарев;»Пусть я умру, господи… «(1988) — Леонид;»Вход в лабиринт«(1989) — доктор Олег Хлебников;»Несрочная весна«(1989) — хозяин;»Частный детектив, или Операция «Кооперация» «(1989) — редактор газеты Семен Сухов;»Иван Васильевич меняет профессию«(1973) — Жорж Милославский;»Афоня«(1975) — Афоня; “Золотой теленок” (1968) — Шура Балаганов;»Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо«(1972) — путешественник;»Семнадцать мгновений весны«(1973) — Курт Айсман;»ТАСС уполномочен заявить… «(1984) — Андрей Зотов;»Самая обаятельная и привлекательная«(1985) — Миша Дятлов;»Сибирский цирюльник" (1998) — сержант Букин.