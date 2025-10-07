Звездные роли, большая любовь и смерть в хосписе: Леониду Куравлеву могло исполниться 89

«Шукшин вот мечтал о сыне. А у него три дочки. Говорил, пока сына не рожу, не умру. А судьба обошлась с ним жестоко. И как с человеком тоже — очень мало пожил. Когда у моей жены наметился “домик” на этом месте (Куравлев описывает руками полусферу у своего живота. — Авт.) и узнали, что в “домике” живет сынок, сомнений, как его назвать, не было — Василий», — рассказывал актер.