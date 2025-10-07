Работник получил 330 зарплат за месяц, уволился и «больше никогда не был онлайн»

Инцидент произошёл в мае 2022 года. Работник компании Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile вместо стандартных 500 тысяч чилийских песо (около 43 тысяч рублей) получил на счёт 165 миллионов песо (14 миллионов рублей). Хотя мужчина первоначально обещал вернуть средства, он вскоре исчез на три дня, после чего уволился.