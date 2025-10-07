Ричмонд
«Приравнять к табаку»: Милонов объяснил необходимость запрета майонеза в России

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов назвал майонез проклятием отечественной кухни. Парламентарий призвал массово отказаться от его употребления и даже «приравнять к табаку или алкоголю».

— Из-за его обилия в каждом блюде мы рискуем получить целое поколение людей с крайними степенями ожирения. Майонез надо изгнать из кулинарных пристрастий нашего народа, приравняв его к табаку или алкоголю, — приводит слова Милонова RT.

Еще один популярный во всем мире соус — кетчуп — также может навредить здоровью. Он содержит большое количество соли и сахара, поэтому может быть опасен для людей с диабетом или повышенным артериальным давлением. Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала допустимое количество кетчупа, которое можно съесть за день.

При смешении кетчупа и майонеза получается крайне популярный среди россиян соус под названием «кетчунез». Однако некоторые эксперты предупреждают о его опасности для здоровья. Действительно ли это так и как найти здоровую альтернативу, «Вечерняя Москва» обсудила с диетологом Михаилом Гинзбургом.

Однако майонез в умеренном количестве все же может приносить пользу. Еще больше ее будет, если приготовить его в домашних условиях. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как приготовить майонез дома и чем можно разнообразить классический рецепт.

