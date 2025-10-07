Семья пропавшего в Босфоре пловца Свечникова не получила запись его заплыва

Как писал сайт KP.RU, с момента загадочного исчезновения в Босфоре российского пловца Николая Свечникова прошло уже больше месяца, но семья спортсмена до сих пор ничего не знает о судьбе сына и мужа и ходе расследования. Галина Свечникова отметила, что близким родственникам Николая не сообщают, ведутся ли в настоящее время поиски пропавшего пловца. Кроме того, по ее словам, переживания усугубляются меняющейся погодой в Турции и полным отсутствием конкретики, а неизвестность оказывает тяжелейшее давление на родных.