Пользователи по всему миру жалуются на проблемы с доступом к Steam

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу в России было зафиксировано массовое ухудшение работы платформы Steam. Пик жалоб пришёлся на 1:24 по московскому времени, когда за час было зарегистрировано более 2,5 тысячи обращений о проблемах с доступом, а общее количество сообщений за сутки достигло почти трёх тысяч. Аналитики сервиса отмечают, что более 50% пользователей столкнулись с полной недоступностью сервиса, тогда как остальные жаловались на частичные сбои в работе личного кабинета, мобильного приложения и веб-сайта цифровой платформы.