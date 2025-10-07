Уникальный 200-летний пятиствольный каштан срубили в Крыму

Уникальный пятиствольный каштан, посаженный в Симферополе известным врачом и ученым Федором Мильгаузеном еще в 1829 году, пришлось срубить из-за поразившей дерево болезни. Об этом во вторник, 7 октября, сообщила глава Министерства экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова.
По словам руководительницы ведомства, специалисты в 2022 году провели экспертизу и выяснили, что в стволе растения начали размножаться грибы, которые стали уничтожать его изнутри. Этой весной на каштане не появились листья: на стадии вегетации дерево уже не справилось.
— У нас есть фотографии с места. Вот сегодня его сносили. Там внутри эти грибы, и дерево сухое. Уже в этом году весной листва не вышла: дерево не справилось, оно даже не было зеленым в этом году, к сожалению, — написала Шевцова в своем Telegram-канале.
Помимо этого, в середине сентября в Коломне зафиксировали факт гибели свыше тысячи рыб различных пород. К их смерти привело загрязнение реки Щелинки.
Еще одно экологическое бедствие произошло в начале октября: после разлива 10 тонн нефтепродуктов на острове Диксон в Красноярском крае тысячи нерп и еще порядка 20 краснокнижных видов рыб, птиц и млекопитающих могут погибнуть.