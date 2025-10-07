Экономист Балынин: Трем категориям граждан повысят пенсии с ноября

С ноября 2025 года в России планируется увеличение пенсионных выплат для трех групп граждан. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин.
— Во-первых, увеличится пенсия гражданам, достигшим 80 лет в октябре 2025 года. У них в 2,15 раза вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии. Размер повышения составит 8907,7 рубля плюс надбавка за уход в размере 1314 рублей, — пояснил он.
Таким образом, фиксированная выплата вырастет с 8907,7 рубля до 19 129 рублей 40 копеек.
Кроме того, с ноября текущего года увеличатся доплаты к пенсиям летных экипажей гражданской авиации. Специалист уточнил, что такие доплаты назначаются гражданам с выслугой не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, при этом размер повышения будет рассчитываться индивидуально.
Третьей категорией получателей повышенных пенсий станут работники угольной промышленности. Экономист отметил, что доплаты предусмотрены для тех, кто проработал не менее 25 лет в шахтах по добыче угля и сланца или занимался строительством шахт, передает «Газета.Ru».
Кроме того, в 2026 году россияне, достигшие пенсионного возраста и имеющие накопительную пенсию в размере менее 440 тысяч рублей, смогут получить всю сумму единовременно.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин также рассказал, что в России есть редкая возможность получать сразу две пенсии, но это доступно только при строго определенных условиях.