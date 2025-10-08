Глава Минздрава: в Молдове будет упразднена специальность врач-нарколог

Важно понимать, что наркология — это специальность, придуманная в Советском Союзе, в период, когда Горбачев начал антиалкогольную кампанию. Тогда она была создана, чтобы привлечь внимание к серьезному социальному бедствию. Нигде в мире такой специальности нет, ее нет в международных классификаторах.