Глава Минздрава: в Молдове будет упразднена специальность врач-нарколог

Важно понимать, что наркология — это специальность, придуманная в Советском Союзе, в период, когда Горбачев начал антиалкогольную кампанию. Тогда она была создана, чтобы привлечь внимание к серьезному социальному бедствию. Нигде в мире такой специальности нет, ее нет в международных классификаторах.
По ее словам, специалисты-наркологи продолжат свою работу, но должны будут пройти дополнительное обучение для работы в психиатрии с упором на проблемы зависимости.
По сути, речь идет о зависимостях — алкогольной, наркотической, психотропной, их лечение должно быть интегрировано в психиатрию.
Она уточнила, что пациенты, страдающие зависимостями, продолжат лечение, но уже в рамках психиатрии. Немеренко подчеркнула, что речь идет о реорганизации, а не сокращении персонала или служб.
Пациенты по-прежнему будут получать помощь от госпитализации и лечения, но структура службы станет более современной, безопасной и будет соответствовать европейским стандартам", — заявила Немеренко.
В Молдове на сегодняшний день работают три психиатрические больницы: в Кишиневе, Бельцах и Оргееве, сообщает Moldpres.