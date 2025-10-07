Ричмонд
Макгрегора дисквалифицировали на полтора года за нарушение антидопинговых правил

Ирландского бойца смешанных единоборств и бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора отстранили от соревнований на 18 месяцев до 20 марта 2026 года. Спортсмен не пришел на три сдачи допинг-проб на протяжении года, что является нарушение антидопинговых правил. Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в пресс-службе организации.

— Хотя Макгрегор не смог пройти тестирование в указанные даты, CSAD (занимается допинг-тестированием в UFC — прим «ВМ») отметил, что он восстанавливался после травмы и не готовился к предстоящему бою на момент трех пропущенных тестов, — передает официальный сайт UFC.

Макгрегор еще в марте заявил, что планирует баллотироваться на пост президента Ирландии. Он тогда говорил, что его страна должна полностью реализовать Миграционный пакт Европейского союза к 12 июня 2026 года. Позже боец раскритиковал нынешнее правительство Ирландии, заявив, что оно лишило граждан «душевного спокойствия, безопасности и надежды на будущее». Однако в итоге он заявил об отказе от участия в президентских выборах.