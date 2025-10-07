Макгрегора дисквалифицировали на полтора года за нарушение антидопинговых правил

Макгрегор еще в марте заявил, что планирует баллотироваться на пост президента Ирландии. Он тогда говорил, что его страна должна полностью реализовать Миграционный пакт Европейского союза к 12 июня 2026 года. Позже боец раскритиковал нынешнее правительство Ирландии, заявив, что оно лишило граждан «душевного спокойствия, безопасности и надежды на будущее». Однако в итоге он заявил об отказе от участия в президентских выборах.