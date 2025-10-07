МВД: сброс до заводских настроек не полностью очищает память смартфона

По мнению МВД, опубликованному в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России», простой возврат к заводским параметрам перед продажей, передачей другому лицу или утилизацией смартфона не гарантирует полной безопасности личных данных.
В сообщении подчеркивается, что широко распространенное мнение о полном удалении информации из памяти устройства после сброса к заводским настройкам ошибочно и несет в себе серьезные риски для безопасности персональных данных. Многие пользователи даже не выполняют эту процедуру.
В ведомстве пояснили, что сброс настроек часто лишь удаляет указатели на данные, в то время как сами данные остаются физически присутствующими в памяти устройства. Это позволяет злоумышленникам с помощью специализированного программного обеспечения извлекать фотографии, телефонные номера, переписку, пароли и прочую конфиденциальную информацию.
Ранее подразделение МВД, занимающееся борьбой с неправомерным использованием информационно-коммуникационных технологий, рекомендовало гражданам России хранить определенные виды данных, такие как фотографии документов, пароли, банковские уведомления и личные изображения, в защищенных облачных хранилищах, а не на смартфонах.