МВД: сброс до заводских настроек не полностью очищает память смартфона

В ведомстве пояснили, что сброс настроек часто лишь удаляет указатели на данные, в то время как сами данные остаются физически присутствующими в памяти устройства. Это позволяет злоумышленникам с помощью специализированного программного обеспечения извлекать фотографии, телефонные номера, переписку, пароли и прочую конфиденциальную информацию.