«Металлург» одержал победу в четвертом подряд матче НХЛ

Магнитогорская команда «Металлург» одержала победу в матче против нижегородского «Торпедо».
Игрок «Металлурга» Даниил Вовченко открыл счет, после чего голы забили еще четыре хоккеиста клуба — Никита Коротков, Егор Яковлев, Валерий Орехов и Дерек Барак. Единственную шайбу за «Торпедо» забил Михаил Абрамов.
Победа стала для «Металлурга» четвертой подряд, он лидирует в Восточной конференции КХЛ с 22 очками.
Читайте материал «Макрон не планирует уходить в отставку, заявила французский министр Берже».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.