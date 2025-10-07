«Металлург» одержал победу в четвертом подряд матче НХЛ

Игрок «Металлурга» Даниил Вовченко открыл счет, после чего голы забили еще четыре хоккеиста клуба — Никита Коротков, Егор Яковлев, Валерий Орехов и Дерек Барак. Единственную шайбу за «Торпедо» забил Михаил Абрамов.