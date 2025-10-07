Ричмонд
«Металлург» одержал победу в четвертом подряд матче НХЛ

Магнитогорская команда «Металлург» одержала победу в матче против нижегородского «Торпедо».

Игрок «Металлурга» Даниил Вовченко открыл счет, после чего голы забили еще четыре хоккеиста клуба — Никита Коротков, Егор Яковлев, Валерий Орехов и Дерек Барак. Единственную шайбу за «Торпедо» забил Михаил Абрамов.

Победа стала для «Металлурга» четвертой подряд, он лидирует в Восточной конференции КХЛ с 22 очками.

