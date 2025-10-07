Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ФРГ из-за аварии на заводе потенциально токсичное облако накрыло Ашаффенбург

Инцидент случился на гальваническом заводе в Майнашаффе.

Источник: Комсомольская правда

В Баварии власти города Ашаффенбург призвали местных жителей оставаться в помещениях, держать окна и двери закрытыми и покинуть улицы из-за газового облака, которое может быть токсичным. Об этом написала газета Bild.

Издание уточнило, что потенциально опасное облако образовалось в результате аварии на гальваническом заводе в Майнашаффе.

Кроме того, портал Main-Echo сообщил, что облако желтоватого цвета образовалось в результате химической реакции в результате падения металлической детали в ванну с кислотой на предприятии. Это в свою очередь привело к возникновению пожара, из-за которого пострадал один человек.

Как писал сайт KP.RU, в сентябре один человек погиб и четверо получили ранение в результате аварии на химическом заводе в Германии. ЧП произошло в Саксонии-Анхальт. Утром 17 сентября на химпредприятии Romonta случилась утечка опасных веществ, в то время как на объекте проводились технические работы.