В ФРГ из-за аварии на заводе потенциально токсичное облако накрыло Ашаффенбург

В Баварии власти города Ашаффенбург призвали местных жителей оставаться в помещениях, держать окна и двери закрытыми и покинуть улицы из-за газового облака, которое может быть токсичным. Об этом написала газета Bild.
Издание уточнило, что потенциально опасное облако образовалось в результате аварии на гальваническом заводе в Майнашаффе.
Кроме того, портал Main-Echo сообщил, что облако желтоватого цвета образовалось в результате химической реакции в результате падения металлической детали в ванну с кислотой на предприятии. Это в свою очередь привело к возникновению пожара, из-за которого пострадал один человек.
Как писал сайт KP.RU, в сентябре один человек погиб и четверо получили ранение в результате аварии на химическом заводе в Германии. ЧП произошло в Саксонии-Анхальт. Утром 17 сентября на химпредприятии Romonta случилась утечка опасных веществ, в то время как на объекте проводились технические работы.