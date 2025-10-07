Полиция ФРГ не исключает семейную причину в деле о нападении на Штальцер

Полиция и прокуратура Германии на обнаружили «признаков политической мотивации преступления» при расследовании дела о нападении на мэра города Хердекке (земля Северный Рейн-Вестфалия) Ирис Штальцер, передает местная радиостанция WDR.
Сообщается, что после нападения на Штальцер силовики увезли в наручниках 15-летнего приемного сына политика. Чуть позже была уведена и 17-летняя приемная дочь Штальцер, на нее наручники не надели.
Уточняется, что детей бургомистра увезли для допроса и судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, представительница социал-демократической партии получила тяжелые ранения в живот и спину, состояние женщины врачи оценивают как критическое.
Известно, что Штальцер была избрана мэром Хердеке во втором туре муниципальных выборов 28 сентября.