Поблагодарил военных и заводчан: о чем заявил Путин во время совещания с руководством ГШ и МО

Путин рассказал об успехах армии и ОПК.
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с руководством министерства обороны и Генерального штаба. В ходе встречи глава государства высоко оценил мужество личного состава вооруженных сил РФ и отметил успехи на фронте. ВСУ отступают на всех направлениях в зоне спецоперации, российская армия за 2025 год освободила сотни населенных пунктов. Также президент сказал о вкладе работников оборонного комплекса страны в достижения армии. Подробности в материале URA.RU.
Армия России за год освободила 212 населенных пунктов.
Армия РФ наступает на фронтеФото: Сергей Русанов © URA.RU.
Путин озвучил данные о продвижении российских войск в зоне СВО. По его словам, с начала текущего года Вооруженные Силы РФ взяли под контроль значительную территорию. «В этом году освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории и 212 населенных пунктов», — заявил президент. Владимир Путин подчеркнул, что эти успехи стали возможными благодаря действиям российских военнослужащих: «Решающая роль в этом, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам». По признанию президента, ВСУ отступают по всей линии фронта.
ВСУ наносят удары по абсолютно мирным объектам в РФ.
Комментируя тактику противника, Владимир Путин заявил, что на фоне неудач киевского режима на фронте, ВСУ прибегают к ударам по гражданской инфраструктуре на российской территории. По словам президента, таким образом власти Украины пытаются убедить своих западных покровителей в мнимых успехах. «Противник отступает по всей линии боевого соприкосновения. И киевский режим, стремясь показать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается перенести удары вглубь территории России по абсолютно мирным объектам», — отметил глава государства. Он добавил, что такие действия не помогают Киеву. Путин подчеркнул, что ключевая задача российской армии — обеспечить надежную безопасность граждан и стратегических объектов страны.
Путин поблагодарил личный состав армии за мужество и героизм.
Путин высоко оценил мужество бойцовФото: Роман Наумов © URA.RU.
В завершение заседания президент попросил передать слова благодарности всем военнослужащим армии РФ. Он высоко оценил их профессиональные и личные качества, проявляемые ежедневно при выполнении сложных задач. «Прошу передать слова моей искренней благодарности всему личному составу российской армии за мужество и героизм», — сказал Путин. Он отметил важнейшую роль оборонно-промышленного комплекса страны. Предприятия «оборонки» в полном объеме обеспечили вооруженные силы высокоточным вооружением, боеприпасами и военной техникой. Кроме того, по словам президента, опережающими темпами осуществлялась разработка и поставка в войска новейших систем вооружения, что непосредственно обеспечивает успешные действия на фронте.