Путин озвучил данные о продвижении российских войск в зоне СВО. По его словам, с начала текущего года Вооруженные Силы РФ взяли под контроль значительную территорию. «В этом году освобождено почти пять тысяч квадратных километров территории и 212 населенных пунктов», — заявил президент. Владимир Путин подчеркнул, что эти успехи стали возможными благодаря действиям российских военнослужащих: «Решающая роль в этом, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам». По признанию президента, ВСУ отступают по всей линии фронта.