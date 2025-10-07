Ричмонд
В Казахстане ИИ-модель SKAI вошла в совет директоров крупного госфонда

ИИ-модель SKAI имеет право голоса в совете директоров и проводит анализ внутренних и внешних документов.

Источник: Комсомольская правда

В Казахстане модель на базе искусственного интеллекта (ИИ) по имени SKAI вошла в совет директоров крупного государственного фонда. Об этом сообщило издание The Times of Central Asia.

По данным газеты, ИИ-модель имеет право голоса, анализирует внутренние и внешние документы фонда, а также решения его руководителей.

В публикации отметили, что активы казахского госфонда «Самрук-Казына» оцениваются в более чем 6,6 триллиона рублей.

Как писал сайт KP.RU, 12 сентября стало известно, что власти Албании первыми в мире начали использовать ИИ-модель под названием Diella в качестве «ИИ-министра» по государственным закупкам. По словам премьер-министра страны Эди Рама, решения по государственным тендерам будут переданы ИИ-модели с целью создания «на 100% неподкупной» системы госзакупок. Diella уже используется в работе государственной цифровой платформы e-Albania, предоставляющей доступ к большинству госуслуг, отметил он.