В Казахстане ИИ-модель SKAI вошла в совет директоров крупного госфонда

Как писал сайт KP.RU, 12 сентября стало известно, что власти Албании первыми в мире начали использовать ИИ-модель под названием Diella в качестве «ИИ-министра» по государственным закупкам. По словам премьер-министра страны Эди Рама, решения по государственным тендерам будут переданы ИИ-модели с целью создания «на 100% неподкупной» системы госзакупок. Diella уже используется в работе государственной цифровой платформы e-Albania, предоставляющей доступ к большинству госуслуг, отметил он.