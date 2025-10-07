Петербург поддержал идею Матвиенко обязать безработных платить за ОМС

По словам Светланы Енилиной, инициатива поможет регионам.
Власти Санкт-Петербурга поддержали предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко обязать трудоспособных безработных самостоятельно оплачивать лечение по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующее заявление сделала председатель комитета финансов администрации города Светлана Енилина.
«Позволит существенно снизить нагрузку на бюджеты субъектов Российской Федерации и восстановить социальную справедливость», — подчеркнула глава городского комитета финансов. Идея о пересмотре порядка оплаты ОМС для трудоспособных граждан без официальной занятости была озвучена Валентиной Матвиенко.
Председатель Совета Федерации обратилась к министру финансов России Антону Силуанову с инициативой обязать неработающих россиян самостоятельно перечислять в бюджет 45 тысяч рублей ежегодно за медицинское страхование. Также на проблему обратил внимание мэр Москвы Сергей Собянин.