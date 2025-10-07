The Times: неизвестные пробрались на базу ВС Британии и украли топливо

Отмечается, что инцидент произошел еще в субботу, 4 октября. Тогда в графстве Уилтшир, расположенном на юго-западе Англии, буквально среди бела дня обокрали Армию Ларкхилл. Причем сделали все так быстро, что военные даже не успели заметить нарушителей.