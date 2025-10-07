The Times: неизвестные пробрались на базу ВС Британии и украли топливо

В Великобритании группа неизвестных лиц пробралась на территорию одной из баз армии страны и украла топливо. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на слова представителя Сухопутных сил Соединенного Королевства.
Отмечается, что инцидент произошел еще в субботу, 4 октября. Тогда в графстве Уилтшир, расположенном на юго-западе Англии, буквально среди бела дня обокрали Армию Ларкхилл. Причем сделали все так быстро, что военные даже не успели заметить нарушителей.
«Был перерезан проволочный забор, и украдено топливо из цистерны, принадлежащей гражданскому подрядчику. Королевская военная полиция и полиция Уилтшира были уведомлены (о произошедшем — прим.ред.). Какого-либо еще урона или случаев кражи не было обнаружено», — сказал представитель Сухопутных сил ВС Британии.
Не менее казусный инцидент недавно произошел в Польше. Там неизвестный мужчина похитил автомобиль премьер-министра страны Дональда Туска. Причем все произошло тоже днем. Впрочем, ситуация закончилась благополучно. Поскольку нарушителя оперативно поймали.