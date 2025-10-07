Суд в Чили встал на сторону работника, который присвоил себе 330 зарплат

На прошлой неделе Красногорский районный суд в Свердловской области рассмотрел необычное дело об увольнении. Работник Каменск-Уральского металлургического завода пожаловался, что его уволили с предприятия, где он проработал более 20 лет, за то, что он иногда уходил с работы на одну-две минуты раньше. Согласно решению суда, с ответчика взыскали 323,6 тысячи рублей за задержку зарплаты за период вынужденного прогула с 15 мая по 30 сентября 2025 года, а также 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, завод как проигравшая сторона должен выплатить госпошлину в размере 13,9 тысячи рублей.