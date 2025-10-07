Суд в Чили встал на сторону работника, который присвоил себе 330 зарплат

В Чили офисный работник случайно получил 330 месячных зарплат (выплаты за 27,5 года), когда компания ошибочно перевела ему 165 миллионов чилийских песо (14,1 миллиона рублей) вместо положенных 500 тысяч песо. Об этом сообщает издание Diario AS.
Инцидент произошел в мае 2022 года в агропродовольственной компании Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile. Получивший крупную сумму мужчина сначала согласился вернуть деньги после встречи с отделом кадров, но затем пропал на три дня и через адвоката подал заявление об увольнении.
— Компания обвинила сотрудника в краже, но после нескольких лет судебных разбирательств суд вынес решение в пользу сотрудника, — говорится в материале.
На прошлой неделе Красногорский районный суд в Свердловской области рассмотрел необычное дело об увольнении. Работник Каменск-Уральского металлургического завода пожаловался, что его уволили с предприятия, где он проработал более 20 лет, за то, что он иногда уходил с работы на одну-две минуты раньше. Согласно решению суда, с ответчика взыскали 323,6 тысячи рублей за задержку зарплаты за период вынужденного прогула с 15 мая по 30 сентября 2025 года, а также 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, завод как проигравшая сторона должен выплатить госпошлину в размере 13,9 тысячи рублей.