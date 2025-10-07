FR: на немецком ТВ разразился скандал после слов студента о Путине

Высказывания немецкого студента на телевизионном токшоу вызвали скандал в Германии, пишет издание Frankfurter Rundschau.
Участники программы Die 100 — Was Deutschland bewegt («Сотня — Что движет Германией») в прямом эфире на телеканале ARD обсуждали воинскую повинность в ФРГ.
«Я не хочу служить в армии. Я бы не пошел защищать Германию. Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала или ей руководил Путин, то я бы выбрал Путина», — сказал 19-летний студент из Ганновера.
Молодой человек также добавил, что украинцы не получили никакой пользы от конфликта с РФ.
Эти слова разозлили публику, люди стали требовать от студента взять свои слова обратно. После это ведущие постарались сменить тему разговора, начав рассуждать о необходимости проведения военной реформы.
Ранее СМИ отмечали, что Германия вплотную подошла к восстановлению системы обязательного военного призыва. Согласно проекту закона, который может вступить в силу уже в январе, правительство получит возможность объявлять призыв, если не получится выполнить план по набору добровольцев.