AFP: опера Версаля в 2026 году поставит пьесу в стиле Мольера, написанную ИИ

Королевская опера Версальского дворца намерена поставить пьесу, сочиненную искусственным интеллектом. Все запланировано на 2026 год. Об этом сообщает агентство AFP.
Отмечается, что нейросеть написала произведение в стиле известного французского драматурга Мольера. Более того, пьеса даже получила название — «Астролог, или Ложные предсказания». В основу композиции легла история мужчины, предсказывающего собственной дочери прекрасный брак с человеком, которого она не любит. При этом в сюжете также присутствует служанка. Та будет пытаться помешать свадьбе.
«Это пьеса, которую Мольер вполне мог бы написать», — сказал Пьер-Мари Шовен, замглавы Сорбонны, поддерживающей проект.
Он также добавил, что сам Мольер интересовался астрологией. Поэтому такой выбор пьесы более чем оправдан.
Тем временем ИИ активно применяют не только в искусстве, но и в бизнесе. Так, в Казахстане модель искусственного интеллекта под названием SKAI даже вошла в совет директоров крупного фонда. Более того, у нее есть полноценное право голоса.