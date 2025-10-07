AFP: опера Версаля в 2026 году поставит пьесу в стиле Мольера, написанную ИИ

Отмечается, что нейросеть написала произведение в стиле известного французского драматурга Мольера. Более того, пьеса даже получила название — «Астролог, или Ложные предсказания». В основу композиции легла история мужчины, предсказывающего собственной дочери прекрасный брак с человеком, которого она не любит. При этом в сюжете также присутствует служанка. Та будет пытаться помешать свадьбе.