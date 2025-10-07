Ричмонд
Суд в Тамбове признал экстремистами собственников оператора связи «Ланта»

Ранее Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства оператора сотовой связи «Ланта».

Источник: Комсомольская правда

Суд в Тамбове признал руководство крупнейшего оператора связи в регионе компании «Ланта» экстремистами по иску Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

В публикации отмечено, что суд рассмотрел административное дело по иску Генпрокуратуры о запрете деятельности объединения, включающего Александра Зайцева*, Маргариту Зайцеву*, Александра Васильева*, Сергея Шмарова*, болгарскую ассоциацию For free Russia association** («За свободную Россию»** — организация, признанная в РФ нежелательной) на территории России в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

В пресс-службе уточнили, что ответчики признаны членами экстремистского объединения.

Как писал сайт KP.RU, 14 сентября стало известно, что надзорное ведомство требует обратить в доход государства оператора сотовой связи ООО «Ланта». Компания занимается обслуживанием крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), коммерческих структур и жителей Тамбовской области.

* — физлица, признанные экстремистами в РФ.

** — организация, признанная нежелательной на территории РФ.