Суд в Тамбове признал экстремистами собственников оператора связи «Ланта»

В публикации отмечено, что суд рассмотрел административное дело по иску Генпрокуратуры о запрете деятельности объединения, включающего Александра Зайцева*, Маргариту Зайцеву*, Александра Васильева*, Сергея Шмарова*, болгарскую ассоциацию For free Russia association** («За свободную Россию»** — организация, признанная в РФ нежелательной) на территории России в связи с осуществлением экстремистской деятельности.