Суд в Тамбове признал экстремистами собственников оператора связи «Ланта»

Суд в Тамбове признал руководство крупнейшего оператора связи в регионе компании «Ланта» экстремистами по иску Генпрокуратуры РФ. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.
В публикации отмечено, что суд рассмотрел административное дело по иску Генпрокуратуры о запрете деятельности объединения, включающего Александра Зайцева*, Маргариту Зайцеву*, Александра Васильева*, Сергея Шмарова*, болгарскую ассоциацию For free Russia association** («За свободную Россию»** — организация, признанная в РФ нежелательной) на территории России в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
В пресс-службе уточнили, что ответчики признаны членами экстремистского объединения.
Как писал сайт KP.RU, 14 сентября стало известно, что надзорное ведомство требует обратить в доход государства оператора сотовой связи ООО «Ланта». Компания занимается обслуживанием крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), коммерческих структур и жителей Тамбовской области.
* — физлица, признанные экстремистами в РФ.
** — организация, признанная нежелательной на территории РФ.