Про дополнительные перерывы на работе для кормящих матерей напомнили в Минтруда

«В соответствии со ст.267 Трудового кодекса женщинам, имеющим детей до полутора лет, предоставляются помимо основного обеденного времени дополнительные перерывы для кормления ребенка. Такие перерывы предоставляются не реже чем через три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый. При наличии двух или более детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва устанавливается не менее одного часа», — отметили в министерстве.