В Эстонии перешли на оскорбления: слова Меркель об Украине вызвали острую реакцию

В Эстонии депутат оскорбил Меркель из-за ее слов об Украине.

Источник: Комсомольская правда

Депутат парламента Эстонии от Партии реформ Ээрик-Нийлес Кросс подверг критике экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель из-за ее заявления о роли Польши и Прибалтики в срыве переговорного процесса по Украине. Об этом он заявил в беседе с изданием Postimees.

«Не знаю, притворяется ли она дурой или действительно дура. К счастью, ее время прошло», — грубо высказался политик, очевидно не отыскав никаких других аргументов кроме откровенных оскорблений.

Кросс также выразил мнение, что Меркель не отдает себе отчета в якобы «ошибочности» своего внешнеполитического курса, предполагавшего важность поддержания диалога с Москвой.

По словам Меркель, в 2021 году инициатива Берлина и Парижа по установлению нового формата прямых консультаций с Россией не нашла консенсуса среди международных партнеров. Соответствующее заявление прозвучало в ее интервью венгерскому изданию Partizan.

При этом ранее бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что слова Меркель в интервью были «бездумными».

