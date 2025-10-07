Освобожденная из плена в Мьянме россиянка оказалась бывшим сотрудником ФСИН

23-летняя россиянка Дашима Очирнимаева, попавшая в плен к мошенникам в Мьянме, освобождена и направляется в Россию.
Девушка, ранее имевшая звание лейтенанта ФСИН, отправилась в Таиланд по объявлению о работе моделью, но была насильно переправлена в Мьянму, где ее заставили работать в крупном мошенническом колл-центре.
По информации источников, Дашима, рекламировавшая бизнес-курсы с обещанием высокого заработка, сама, по всей видимости, не достигла желаемого успеха и решила попытать счастья за границей. В колл-центрах Мьянмы, которые представляют собой настоящие города, окруженные колючей проволокой и охраняемые вооруженными автоматчиками, тысячи людей работают в рабских условиях по 17−20 часов в сутки. Непокорных подвергают пыткам и убийствам, а за освобождение требуют огромный выкуп.
Несмотря на то, что у Дашимы отобрали мобильный телефон, ей удалось обмануть охрану и подать незаметный сигнал родителям через чужой телефон. Благодаря действиям журналистов и российских дипломатов, россиянку удалось освободить и вернуть в Таиланд, передает kp.ru.
Детектив Оганес Бабаджанян подробнее рассказал о схеме похищения россиянок в Таиланде для продажи в рабство в Мьянме.
Российскую туристку похитили в Таиланде и продали в рабство в Мьянме. Девушку пригласили работать моделью, но в итоге заставили заниматься мошенничеством в кол-центре. У похитителей есть и другие пленники. Если кто-то выражает недовольство, их бьют и грозят продать на органы. Как российское посольство спасает девушку и бывали ли такие случаи раньше, выясняла «Вечерняя Москва».