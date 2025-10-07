Гастроэнтеролог предупредила о вреде употребления чая натощак

Употребление чая натощак может грозить проблемами с желудком. Речь идет как о черном, так и о зеленом напитке, об этом сообщила в беседе с изданием «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог Наталья Васильева.
— В черном и зеленом чае содержатся кофеин и танин. Их сочетание увеличивает выработку желудочного сока. На голодный желудок это может вызвать изжогу, тошноту, обострение гастрита и язвенной болезни, — заявила доктор.
Медик добавила, что чай также обладает мочегонным действием, поэтому напиток может усилить обезвоживание.
Особенно внимательными стоит быть с ароматизированным чаем, содержащим вкусовые добавки и красители, передает RT. И добавляют в чай, в первую очередь для того, чтобы скрыть использование сырья низкого сорта. Кроме того, подобные добавки могут спровоцировать аллергию, считают специалисты.
По данным 360.ru, крепкий чай также может стать причиной образования камней в почках.