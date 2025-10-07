Психиатр Попович: скачки давления могут указывать на тревожное расстройство

Постоянный стресс неизбежно сказывается на здоровье человека, а если тревога возникает без видимых причин, то организм хронически находится в напряжении. О физических проявлениях тревожного расстройства, рассказала «Газете.Ru» врач-психиатр, психотерапевт Алина Попович.
— Тревожные расстройства влияют не только на сознание человека, но и на его здоровье. Среди частых симптомов учащенное сердцебиение, скачки давления, одышка. Человека может бросать в дрожь, возникают проблемы с ЖКТ, головные боли, головокружения, — отметила специалист.
Доктор добавила, что симптомы часто путают с соматическими болезнями. Однако, если тревога становится навязчивой — это повод обратиться к врачу.
Любопытно, что ряд исследований показывает: люди, имеющие домашних животных, меньше испытывают тревожность и лучше справляются с чувством одиночества, передает RT.
Среди факторов, которые способствуют развитию тревожности, можно выделить детские травмы, индивидуальные особенности психики, генетическую предрасположенность и наличие соматических заболеваний, ранее сообщил телеканал «Царьград».