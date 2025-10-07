Квартиры подешевели в российских города-миллионниках с наступлением осени

В ряде российских городов подешевели квартиры, причем, в зависимости от региона, речь идет как о студиях, так и о жилье большой площади. К такому выводу пришли аналитики сервиса по подбору недвижимости, результаты исследования опубликовало издание «Газета.Ru».
— Уфа стала лидером среди городов-миллионников по снижению цен на новые студии в сентябре: минус 5% в среднем. Также студии подешевели в Ростове-на-Дону. Стоимость однокомнатных квартир в новостройках снизилась в Волгограде, Казани и Нижнем Новгороде, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что также снижение цен на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры аналитики зафиксировали в Челябинске, Волгограде, Новосибирске и ряде других городов.
Рост цен на аренду жилья также не ожидается, из-за продолжающегося тренда на снижение ключевой ставки ЦБ, передает RT.
Тем временем в Госдуме предложили передавать нераспроданные квартиры в новостройках в соцаренду. Для этого следуют выкупать жилье у застройщиков по себестоимости, передает 360.ru.