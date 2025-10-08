Празднование Дня народного единства на Кубани обойдется в 7 млн рублей

Власти Кубани выделят 7 миллионов рублей на торжества, приуроченные ко Дню народного единства. Сведения об этом опубликованы в открытом доступе в системе госзакупок. День народного единства в 2025 году выпадает на 4 ноября.
Исходя из условий договора, праздничная программа должна включать не менее восьми выступлений профессиональных артистов и коллективов, в том числе с участием обладателей званий народных или заслуженных артистов России и Краснодарского края. Общая длительность запланированных выступлений варьируется от 40 минут до двух часов.
В рамках контракта подрядчик также обязуется организовать выступление отдельной творческой группы, а также обеспечить присутствие на мероприятии анимационной команды в национальных костюмах, состоящей из не менее чем десяти участников.
Предусмотрена организация губернаторского приема, рассчитанного как минимум на один час и 60 приглашенных. Для 1200 гостей будет организован буфет с широким ассортиментом закусок, горячих блюд, выпечки, сладкого и напитков.
Декорирование площадок проведения мероприятий включает размещение баннеров, украшений из воздушных шаров и флагов, установку навигационных указателей, а также фотосъемку. Запланировано использование специальных эффектов. Услуги должны быть оказаны до 24 ноября 2025 года.