Празднование Дня народного единства на Кубани обойдется в 7 млн рублей

Исходя из условий договора, праздничная программа должна включать не менее восьми выступлений профессиональных артистов и коллективов, в том числе с участием обладателей званий народных или заслуженных артистов России и Краснодарского края. Общая длительность запланированных выступлений варьируется от 40 минут до двух часов.