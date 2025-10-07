Названа скрытая опасность популярных комнатных растений

Украшая квартиру цветами, следует помнить, что далеко не все растения безопасны для человека. Некоторые могут негативно влиять на здоровье, об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Мария Золотарева.