Названа скрытая опасность популярных комнатных растений

Биотехнолог Золотарева: запах герани может провоцировать астму и мигрень.

Источник: Комсомольская правда

Украшая квартиру цветами, следует помнить, что далеко не все растения безопасны для человека. Некоторые могут негативно влиять на здоровье, об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Мария Золотарева.

— Запах герани способен провоцировать приступы аллергической астмы и головной боли, в том числе мигрени, у людей с индивидуальной непереносимостью и чувствительной дыхательной системой. Поэтому растение не рекомендуется ставить в спальне и детской комнате, — объяснила эксперт.

Она добавила, что еще одним коварным растением является олеандр. Кустарник ядовит, отравление может вызвать даже вода, в которой стояли срезанные ветки олеандра.

Ранее 360.ru рассказал, что все диффенбахии также обладают мощным, раздражающим действием на слизистые. Более того, если черенковать диффенбахии, выделяется сок, который может вызывать у человека химические ожоги.

А сильный аромат лилий может вызвать головную боль, головокружение и обмороки, передает телеканал «Царьград».