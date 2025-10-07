Названа скрытая опасность популярных комнатных растений

Украшая квартиру цветами, следует помнить, что далеко не все растения безопасны для человека. Некоторые могут негативно влиять на здоровье, об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации Мария Золотарева.
— Запах герани способен провоцировать приступы аллергической астмы и головной боли, в том числе мигрени, у людей с индивидуальной непереносимостью и чувствительной дыхательной системой. Поэтому растение не рекомендуется ставить в спальне и детской комнате, — объяснила эксперт.
Она добавила, что еще одним коварным растением является олеандр. Кустарник ядовит, отравление может вызвать даже вода, в которой стояли срезанные ветки олеандра.
Ранее 360.ru рассказал, что все диффенбахии также обладают мощным, раздражающим действием на слизистые. Более того, если черенковать диффенбахии, выделяется сок, который может вызывать у человека химические ожоги.
А сильный аромат лилий может вызвать головную боль, головокружение и обмороки, передает телеканал «Царьград».