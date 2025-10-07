Россиянам назвали главные приемы мошенников в интернете

Мошенники используют различные схемы и уловки для того, чтобы заманить в свои сети жертв и обмануть их на деньги. О том, какие основные приемы используют злоумышленники в интернете, рассказал изданию «РИАМО» специалист IT-сферы Владислав Кокунцыков.
— Фальшивые конкурсы в соцсетях обещают призы, подарки и бонусы. Для участия злоумышленники просят фото паспорта, карты или личные данные. Информация затем используется для мошенничества, — объяснил специалист.
Эксперт добавил, что часто жертвам обещают быстрый доход в криптовалюте, стартапах или NFT. Красивые презентации, чаты с участниками создают иллюзию надежности. Однако, после перевода средств мошенники просто исчезают.
Ранее сайт «Страсти» предупредил, что мошенники также часто подделывают сайты и приложения. С помощью этих подделок хакеры воруют персональные данные, данные банковских карт или заражают смартфоны вредоносными вирусами. Поэтому будьте внимательны к адресам сайтов, устанавливайте приложения только из проверенных магазинов приложений и не переходите по незнакомым ссылкам.