Россиянам назвали главные приемы мошенников в интернете

IT-эксперт Кокунцыков: участие в конкурсах — частая уловка мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники используют различные схемы и уловки для того, чтобы заманить в свои сети жертв и обмануть их на деньги. О том, какие основные приемы используют злоумышленники в интернете, рассказал изданию «РИАМО» специалист IT-сферы Владислав Кокунцыков.

— Фальшивые конкурсы в соцсетях обещают призы, подарки и бонусы. Для участия злоумышленники просят фото паспорта, карты или личные данные. Информация затем используется для мошенничества, — объяснил специалист.

Эксперт добавил, что часто жертвам обещают быстрый доход в криптовалюте, стартапах или NFT. Красивые презентации, чаты с участниками создают иллюзию надежности. Однако, после перевода средств мошенники просто исчезают.

Ранее сайт «Страсти» предупредил, что мошенники также часто подделывают сайты и приложения. С помощью этих подделок хакеры воруют персональные данные, данные банковских карт или заражают смартфоны вредоносными вирусами. Поэтому будьте внимательны к адресам сайтов, устанавливайте приложения только из проверенных магазинов приложений и не переходите по незнакомым ссылкам.