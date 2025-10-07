Ричмонд
Как сохранить здоровье суставов: советы ревматолога

Ревматолог Блохина посоветовала есть зелень и орехи для здоровья суставов.

Источник: Комсомольская правда

Проблемы с суставами могут возникнуть в любом возрасте, причины этому — неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Как поддержать здоровье суставов, сообщила в разговоре с изданием aif.ru врач-ревматолог Ольга Блохина.

— Нехватка кальция, витамина D, белка и магния делает кости хрупкими, а хрящи — уязвимыми. Включайте в рацион жирную рыбу, творог, зелень, орехи и бобовые — это строительный материал для ваших суставов, — заявила доктор.

Врач добавила, что без регулярной работы суставы атрофируются, поэтому им просто необходима нагрузка. Перегружаться не стоит — помогут регулярная ходьба, плавание, йога или гимнастика дома.

Положительное влияние на суставы оказывают также ягоды, включая вишню, чернику и клубнику — они содержат антиоксиданты, способствующие снижению воспалительных процессов в организме, передает 360.ru.

Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что ревматоидными заболеваниями могут страдать даже дети. Например, артритами. Также у них могут возникать реактивные артропатии после инфекционных заболеваний.