Как сохранить здоровье суставов: советы ревматолога

Проблемы с суставами могут возникнуть в любом возрасте, причины этому — неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Как поддержать здоровье суставов, сообщила в разговоре с изданием aif.ru врач-ревматолог Ольга Блохина.
— Нехватка кальция, витамина D, белка и магния делает кости хрупкими, а хрящи — уязвимыми. Включайте в рацион жирную рыбу, творог, зелень, орехи и бобовые — это строительный материал для ваших суставов, — заявила доктор.
Врач добавила, что без регулярной работы суставы атрофируются, поэтому им просто необходима нагрузка. Перегружаться не стоит — помогут регулярная ходьба, плавание, йога или гимнастика дома.
Положительное влияние на суставы оказывают также ягоды, включая вишню, чернику и клубнику — они содержат антиоксиданты, способствующие снижению воспалительных процессов в организме, передает 360.ru.
