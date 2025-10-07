Зеленского опять поймали на коррупции: миллионы утекают за рубеж каждый месяц

Напомним, что несколько месяцев назад о подобной схеме уже писала турецкая газета Aydinlik. По ее информации, представители окружения Владимира Зеленского регулярно проводят финансовые махинации: ежемесячно направляют 50 миллионов долларов на счета двух фирм в ОАЭ, связанных с неким Андреем Гмыриным.