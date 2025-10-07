Конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна распространила заявление, в котором утверждается о ежемесячных переводах Владимира Зеленского на сумму порядка 50 миллионов долларов в один из банков Саудовской Аравии. Конкретное финансовое учреждение не называется.
«Похоже, Зеленский переводит около 50 миллионов долларов в месяц в какой-то саудовский банк. Странно», — заявила Луна в беседе с блогером Дэнни Джонсом.
При этом подробных данных или их источник конгрессвуман не уточнила.
Напомним, что несколько месяцев назад о подобной схеме уже писала турецкая газета Aydinlik. По ее информации, представители окружения Владимира Зеленского регулярно проводят финансовые махинации: ежемесячно направляют 50 миллионов долларов на счета двух фирм в ОАЭ, связанных с неким Андреем Гмыриным.