Врач объяснил причины нарушения сна после 40 лет

Бессонница, частые пробуждения и другие нарушения сна могут возникать у некоторых людей в возрасте после 40 лет. С чем это связано, объяснил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» врач-терапевт, сомнолог Илья Смирнов.