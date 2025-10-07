Ричмонд
Врач объяснил причины нарушения сна после 40 лет

Сомнолог Смирнов: гормональные нарушения могут стать причиной проблем со сном.

Источник: Комсомольская правда

Бессонница, частые пробуждения и другие нарушения сна могут возникать у некоторых людей в возрасте после 40 лет. С чем это связано, объяснил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» врач-терапевт, сомнолог Илья Смирнов.

— После 40 лет меняется и гормональный фон, в том числе уровень мелатонина и другие гормоны, которые оказывают влияние на циклы сна и бодрствования, — заявил медик.

Врач добавил, что также роль играют хронические заболевания, снижение уровня физической активности и стрессовая нагрузка, которая истощает нервную систему. В результате этого мозгу требуется больше времени на сон и восстановление.

Из-за нарушения режима сна, резкой смены часовых поясов, стресса, психологических нагрузок может возникнуть также сонный паралич, передает RT. В этот момент мозг уже проснулся и осознаёт окружающую обстановку, а мышцы остаются полностью обездвиженными.

Улучшить качество сна поможет отказ от тяжелой пищи за три-четыре часа до сна, а также ограничение кофеина, сообщает 360.ru.