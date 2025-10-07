Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два БПЛА сбили над Ростовской область вечером во вторник

Вечером 7 октября над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

Вечером во вторник, 7 октября, с 20:00 до 23:00 дежурные средства ПВЛ отразили воздушную атаку над Ростовской областью. Всего было сбито два беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.

Всего за этот промежуток времени по стране было сбито 30 украинских дронов. Из них 16 уничтожили над Белгородской областью, 11 — над Курской и один — над Воронежской областями.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше