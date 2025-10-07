Два БПЛА сбили над Ростовской область вечером во вторник

Вечером во вторник, 7 октября, с 20:00 до 23:00 дежурные средства ПВЛ отразили воздушную атаку над Ростовской областью. Всего было сбито два беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в минобороны.
Всего за этот промежуток времени по стране было сбито 30 украинских дронов. Из них 16 уничтожили над Белгородской областью, 11 — над Курской и один — над Воронежской областями.
