ГАИ Минска проверяет безопасность перевозки пассажиров в автобусах

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По 9 октября в Минске проходит профилактическое мероприятие, направленное на выявление и предупреждение нарушений законодательства, совершаемых перевозчиками пассажиров автобусами. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Внимание инспекторов обращено на техническое состояние маршрутных транспортных средств и соблюдение ПДД их водителями. Также стражи дорог контролируют соблюдение водителями иного транспорта правил предоставления преимущества маршрутному транспорту и правомерность их движения по полосам, предназначенным для общественного транспорта. Для реализации целей профилактического мероприятия применяется республиканская система мониторинга общественной безопасности.
«В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении», — подчеркнули в УГАИ. -0-