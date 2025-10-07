Кадыров рассказал о планах пригласить Путина на открытие района в Грозном

Сегодня в Грозном состоялось открытие первой линии домов в новом районе Путина. О том, что в Грозном появится район Путина, Кадыров сообщил в начале 2024 года. Он в своем выступлении назвал строительство «одним из масштабных проектов в России». Он рассказал, что новый район занимает площадь в 300 гектаров и рассчитан на 150 тысяч жителей, здесь уже открыли здесь школу тенниса, бассейны, спорткомплекс для инвалидов, 2 объекта здравоохранения, мечеть и медресе. Скоро, по его словам, здесь будут построены 6 школ, среди которых IT-Школа, 9 детских садов, 4 гостиницы, отделение Нацбанка, религиозные и культурные объекты. Украшением района станет зеленый парк на 9 гектаров. Первая линия включает более 330 тысяч квадратных метров жилья.