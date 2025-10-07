С Мити Фомина хотят взыскать более 500 тысяч: что натворил певец

С артиста Мити Фомина через судебные инстанции требуют взыскания денежных средств на сумму свыше 500 тысяч рублей. Об этом пишет портал «Страсти».
По данным источника, певец стал ответчиком по двум судебным делам о нарушении интеллектуальных прав. Ключевым истцом выступило «Национальное музыкальное издательство», заявившее требование о взыскании с Фомина 400 тысяч рублей в качестве компенсации.
Вторым истцом стало «Первое музыкальное издательство», занимающееся юридическим сопровождением исполнителей. Размер требований данной компании к Фомину составляет 150 тысяч рублей. Однако в документах не конкретизируется, какие именно произведения фигурируют в обоих судебных разбирательствах.
Ранее в Арбитражный суд Москвы поступил иск на 160 тысяч рублей на певицу Люсю Чеботину за незаконное использование хитов Игоря Николаева и Игоря Крутого.