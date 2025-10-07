Андреева проиграла немке Зигемунд на турнире в Ухане и выругалась на весь теннис

18-летняя Андреева была посеяна на турнире под пятым номером. В соцсетях распространился момент из второй партии, когда россиянка после проигранного мяча выругалась на весь теннис.
«****** этот теннис ******», — сказала россиянка на весь корт.
Андреева выругалась на теннис в матче с немкой Лаурой Зигемунд. Видео © X/TennisGif.
Напомним, Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга WTA со времён Марии Шараповой. Пока она удерживает пятую позицию, однако уже вскоре её оттуда может вытеснить американка Джессика Пегула.