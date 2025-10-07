Росавиация разрабатывает меры для сохранения парка самолетов до 2030 года

Сразу для нескольких самолетов продлили сроки использования.
Росавиация совместно с Минтрансом России реализует комплекс мер для предотвращения возможного выбытия 339 самолетов из парка российских авиакомпаний к 2030 году. Согласно ранее озвученному пессимистичному прогнозу главы Росавиации Дмитрия Ядрова, к указанному сроку отрасль может потерять значительную часть воздушного флота и более 200 вертолетов. Об этом заявили представители ведомства.
«Для недопущения пессимистичного сценария выбытия до 2030 года из парка российских эксплуатантов 339 самолетов Росавиация при поддержке Минтранса России продолжает реализацию пакета мер, которые должны максимально сохранить действующий флот, безусловно с абсолютным соблюдением всех мер по безопасности их полетов», — говорится в сообщении Росавиации. В ведомстве также подчеркнули, что отечественная авиационная промышленность готовится к серийным поставкам новых самолетов.
При этом до 2030 года планируется получить около полутысячи единиц нового транспорта. В данном случае даже выход из оборота 300 самолетов будет нивелирован. Отрасль окажется в небольшом плюсе, считает Ядров.
В рамках предотвращения сокращения парка авиакомпаний Росавиация, по просьбам региональных властей, продлевает сроки эксплуатации самолетов Ан-24/26 и Як-40. Это важная мера до поступления современных отечественных региональных лайнеров.
Для этих типов воздушных судов уже разработаны и внедряются специальные программы технических проверок, включая контроль за состоянием критически важных элементов конструкции. Кроме того, ведется работа по увеличению ресурса двигателей SaM146, используемых на Superjet 100. Объединенная двигателестроительная корпорация совместно с Авиарегистром России разрабатывает новые сертификационные программы, что позволило избежать приостановки полетов этих самолетов в 2025 году.
Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что к 2030 году российская авиация может потерять порядка 300 самолетов и 200 вертолетов, в том числе из-за возраста воздушных судов. Сейчас в парке 76 основных авиакомпаний насчитывается 1135 самолетов, из которых в регулярной эксплуатации находится 1088.