Росавиация разрабатывает меры для сохранения парка самолетов до 2030 года

«Для недопущения пессимистичного сценария выбытия до 2030 года из парка российских эксплуатантов 339 самолетов Росавиация при поддержке Минтранса России продолжает реализацию пакета мер, которые должны максимально сохранить действующий флот, безусловно с абсолютным соблюдением всех мер по безопасности их полетов», — говорится в сообщении Росавиации. В ведомстве также подчеркнули, что отечественная авиационная промышленность готовится к серийным поставкам новых самолетов.